جريمة بشعة... أب يقتل ابنه بماء مغلي والسبب غريب!

قتل أب ابنه البالغ من العمر ستة أعوام، بسكب ماء مغلي في حلقه، مدعيًا أنه رأى شيطانًا داخله، وأراد تخليصه منه.

واعترف بابلو مارتينيز (31 عامًا)، المنحدر من قبيلة "باسكوا ياكوي" الهندية، أمام المحققين، بتعذيب ابنه داخل منزلهما بالقرب من مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية.

وبرر جريمته بأنه لاحظ تصرفات شيطانية طرأت على ابنه، حيث وضع رأسه تحت ماء الصنبور لأكثر من عشر دقائق، ثم سكب الماء المغلي في حلقه، وذلك اعتقادًا منه أن الماء المغلي يدرأ الأرواح الشريرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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صورة من امام المنزل