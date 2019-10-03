شرطيان يغتصبان امرأة محتجزة داخل السجن!

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام في مدينة إرفورت، امس بحسب ما اشارت "ارم نيوز" أن مذكرة اعتقال صدرت بحق شرطيين اعتديا جنسياً على سيدة محتجزة، وأن التحقيقات بدأت بالفعل.

ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بعملية التحقيق.



وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المرأة الضحية تعرضت للاغتصاب أثناء وجودها في السجن، وأن القاضي أصدر مذكرة اعتقال بحق الشرطيين.

وأضافت أنه قد يحكم على الشرطيين بالسجن لمدة تتراوح بين 3-15 سنة.