تظاهر العشرات من المواطنين في كربلاء، للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل. وخلال الاحتجاجات، ناشد العراقيون بالاستجابة الى مطالبهم ودعمهم، كما طالبوا بالاصلاح وبمحاربة الفساد، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: من كربلاء... المحتجون يطالبون بالاصلاح ومحاربة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.