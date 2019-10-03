السعودية تحذر من الساعات التسع المقبلة... ما الذي سيحدث؟

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدما عن حالة الطقس في البلاد، ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، بحسب موقع صحيفة "اليوم" السعودية.

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وأشارت إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.