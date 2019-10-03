مقتل 5 متظاهرين جنوبي العراق.. والحصيلة ترتفع إلى 18

قتل 5 متظاهرين، الخميس، في جنوبي العراق بالرصاص الحي لقوات الأمن بعد امتداد حركة الاحتجاج التي انطلقت الثلاثاء إلى الجنوب.



وبحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية سقط 4 قتلى في مدينة العمارة كبرى مدن محافظة ميسان، في حين سقط قتيل آخر في محافظة ذي قار الجنوبية أيضا.

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وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 18 منذ الثلاثاء الماضي في اليوم الثالث من المظاهرات الدامية في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، وفق مسؤولين.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجددا، الخميس، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجرا.

وواجهت القوات الأمنية المحتجين في شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي في اليوم الثالث من المظاهرات الدامية التي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات بالعاصمة ومدن جنوبية عدة، وفق مسؤولين.



وشهد العراق، الخميس، انقطاعا بخدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع احتجاجات واسعة. والأربعاء تعطلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وأنستقرام وواتساب" في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان.

وتشهد مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالي وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة انطلقت الثلاثاء، طالب خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.