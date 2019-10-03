تصاعد أزمة العراق وتسريبات الإخوان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: عراقيون يستعدون للتظاهر أمام البيت الأبيض ضد نفوذ إيران، وبغداد تغلق المنطقة الخضراء المحصنة جراء الاحتجاجات، ومصادر لـ"العين الإخبارية": نعمات رئيسا للقضاء وتاج السر نائبا عاما بالسودان، وحزب "القروي" يرفض بشدة التحالف مع إخوان تونس، وتقرير: 95% من أسرى فلسطين يتعرضون للتعذيب بسجون إسرائيل.

كما تتابعون أيضا: الجيش الليبي: المجتمع الدولي بات يعرف نوايا الإرهابيين، واحتجاجات العراق.. المتظاهرون يسيطرون على النجف، وتسريبات جديدة للإخوان تصف المقاول الهارب بـ"الحصان الخاسر"، ومعتقلة بريطانية بإيران: يعاملونني كسلعة في مزاد، واحتجاجات العراق.. 9 قتلى وحظر تجول وهتافات ضد إيران.

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وفي الاقتصاد تطالعون: أزمات تلاحق اقتصاد تركيا.. 446.9 مليار دولار قيمة الديون الخارجية‎، وبوتين مهاجما أمريكا: ثقة العالم بالدولار تتراجع، وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل في أسبوع، وأوبك: السعودية مصدر يعتمد عليه في إمداد النفط، و101 مليار درهم استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر، وخطة جديدة لبريكست تتجنب الحواجز الجمركية في أيرلندا، و"سقطة البيرق".. كاتبة تركية تهاجم اقتصاد أردوغان "المهزوز".

وإلى الملاعب تجدون: ميسي ينفي خلافه مع جريزمان. وفي التكنولوجيا: مواصفات وأسعار 5 منتجات جديدة تطلقها أبل نهاية 2019.

وفي الفن تقرأون: نجوى كرم تستعد لحفل الإمارات: نشعر بالفرح والأمان، بينما في الصحة: دوالي الساقين.. 7 أعراض شائعة و3 طرق للعلاج.

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