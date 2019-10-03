القبض على 4 بتهمة قتل "الفيل القزم"

ألقت الشرطة الماليزية القبض على أربعة رجال، متهمين بارتكاب جريمة قتل وحشية في فيل من نوعية "القزم".
وعثر على الفيل القزم طافيا في المياه ومثبتا بحبل إلى شجرة على ضفة نهر في منطقة تاوا بجزيرة بورنيو، وهو من النوع المعرض لخطر الانقراض.
ولم يتبق إلا نحو 1500 من أفيال بورنيو القزمة، وهي سلالات قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار وفقا للصندوق العالمي للطبيعة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت أن الفيل مصابا بطلقات نارية، كما جرى ضبط عدد من الأسلحة والأعيرة النارية في حوزة المتهمين.
ويواجه المشتبه بهم في حال إدانتهم، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إضافة إلى غرامة مالية ضخمة.
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