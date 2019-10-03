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هونغ كونغ تتجه لتنفيذ مرسوم طوارئ لأول مرة منذ نصف قرن لحظر ارتداء أقنعة الوجه

تتجه هونغ كونغ للعمل بمرسوم طوارئ لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن من أجل حظر ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة تي في بي الإخبارية في هونج كونج اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة سوف تقر تنفيذ مرسوم الطوارئ بعد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للمدينة غدا الجمعة.

ويشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت أول من مرر هذا المرسوم عام 1922 لمواجهة إضراب الصيادين في ميناء شهير بهونغ كونغ. واستخدمت بريطانيا المرسوم آخر مرة للمساعدة في قمع اضطرابات عنيفة هزت هونغ كونغ عام 1967.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من إطلاق النار على متظاهر خلال مظاهرات عنيفة هزت هونج كونج في الأول من تشرين أول/اكتوبر الجاري بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الصيني.

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ويذكر أن هونغ كونغ تشهد مظاهرات عنيفة منذ حزيران/يونيو الماضي، بدأت بالاحتجاج على مشروع قانون لتسليم المطلوبين جنائيا للصين، وهو المشروع الذي سحبته الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام لاحقا، وامتدت بعد ذلك لتشمل عدة مطالب منها إجراء تحقيق مستقل حول عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

وقد طالب عدد من النواب الموالين للصين في هونج كونج أمس الأربعاء بحظر ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة لمنع المتظاهرين من إخفاء هويتهم.

وكان قادة الاحتجاجات قد رفضوا المرسوم من قبل ووصفوه بأنه شكل من أشكال قانون الطوارئ. ويشار إلى أن مرسوم الطوارئ يمنح الحكومة مزيدا من السلطات للقبض على المدانين ومراقبة الصحف وإغلاق شبكات التواصل وتفتيش المنشآت بدون إذن قضائي .