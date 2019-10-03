- 1/2
- 2/2
الخميس 3 أكتوبر 2019
إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق
كتب
متابعات_الخليج 365
أغلقت السلطات الإيرانية معبرين حدوديين مع العراق، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الدامية التي تضرب العراق منذ أيام وتطالب بخروج إيران ومليشياتها من البلاد.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن قائد حرس الحدود قوله، الخميس، إنه تم إغلاق معبرين حدوديين مع العراق أحدهما يستخدمه زوار الأماكن الدينية الإيرانيون بسبب الاضطرابات هناك.
ونسبت الوكالة شبه الرسمية إلى قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيراني، قوله إن معبري خسروي وجذابه أغلقا في وقت متأخر ليلة الأربعاء/الخميس.
وتشهد مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالى وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة، انطلقت الثلاثاء، طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".
وتصاعدت وتيرة العنف والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي بكثافة لإنهاء المظاهرات في جميع المدن العراقية المنتفضة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.