شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة الانتخابيّة الرئاسية في تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تونس)

بدأت اليوم (الخميس) في تونس، الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية التي ستجري يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويتنافس حول الرئاسة في دورتها الثانية المترشّح المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بعد أن أسفر الدور الأول عن تصدرهما للنتائج دون أن يتمكن أحدهما من الحصول على الأغلبية المطلوبة، ما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقرر إجراء دور ثان بينهما.

يُذكر أن المترشح الثاني نبيل القروي مازال في السجن منذ تاريخ 23 أغسطس، بتهم تتعلق بغسل وتبييض الأموال، وهو ما جعل مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين غير متوفّر، رغم أنّه أحد الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.