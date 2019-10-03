شكرا لقرائتكم ترمب: الديمقراطيون يسعون للفوز بالانتخابات عبر قضية المساءلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الديمقراطيين لإضاعة الوقت في "الهراء"، في الوقت الذي يمضي فيه مجلس النواب قدما باتجاه مساءلة الرئيس.

وأطلق ترمب سلسلة من التغريدات التي هاجم فيها الديمقراطيين، قائلاً: "يجب أن يركز الديمقراطيون على بناء بلدنا، وليس إضاعة وقت الجميع في الهراء".

ومضى للتأكيد: "هذا ما يفعلونه منذ انتخابي بأغلبية ساحقة في 2016".

ترمب يرد على بيلوسي

في الوقت نفسه حاولت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب التركيز على اهتمام الديمقراطيين ببعض القضايا الاجتماعية مثل خفض الأدوية لتخفف من لهجة تصريحات ترمب.

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وقالت: "في الوقت الذي تمضي فيه المساءلة، فإن الديمقراطيين يريدون العمل مع ترمب على خفض أسعار الأدوية".

لكن ترمب رد عليها بالقول: "قالت نانسي للتو إنها مهتمة بخفض الأدوية والعمل لصالح اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا، غير أنها ليست قادرة على العمل مع أي من المسألتين".

محاولة للتمويه

وأضاف الرئيس الأميركي: "إنها محاولة تمويه للفوز بالانتخابات عبر قضية المساءلة". ووصف الديمقراطيين بأنهم: "غارقون في الوحل".

من جهته، فقد شكك البيت الأبيض بشأن أي تعاون مع الديمقراطيين في الوقت الذي تمضي فيه عملية الإقالة. وكانت بيلوسي قد تحدثت في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء.