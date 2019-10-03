النشرة: داعش" يواصل اعتداءاته على مواقع الجيش السوري بريف حمص الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "تنظيم "داعش" الارهابي يواصل اعتداءاته على مواقع ​الجيش السوري​ في ​ريف حمص​ الشرقي وبعد ان شن هجوما على مدينة السخنة والشولا في جنوب شرق ​دير الزور​ اطلق 40 صاروخاً باتجاه مواقع الجيش السوري في ​مدينة تدمر​ بريف حمص الشرقي حيث يواصل شن هجمات برية وصاروخية على مواقع الجيش داخل تدمر وفي محيطها الشرقي والشمالي دون أن ينجح حتى الآن في السيطرة على اي موقع في المنطقة رغم عملياته المكثفة".

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