مسؤول ايراني: طهران اكتفت ذاتيا بانتاج البنزين وباتت من المصدرين

أكد قائد مقر خاتم الانبياء للبناء والاعمار سعيد محمد أن "​ايران​ حققت الاكتفاء الذاتي بانتاج ​البنزين​ وباتت من الدول المصدرة لهذا المنتج"، موضحاً أن "المقر يشرف على 35 بالمئة من انتاج البنزين و20 بالمئة من ​الغاز​ الحلو و22 بالمئة من الديزل في ايران".

واشار الى أن "ايران اكتفت ذاتيا في البنزين عبر انتاج 105 ملايين طن يوميا في مقابل استهلاك يومي بمعدل 85 مليون لتر، وتحولت لدولة مصدرة لهذا المنتج بجانب تصدير الديزل"، مبيناً أن "مقر خاتم الانبياء يشرف على بناء مشاريع مصافي مكثفات الغاز، عبر تصميم وتنفيذ ايراني 100 بالمئة، وبمعدات محلية الصنع بنسبة 70 بالمئة".