أعرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن قلقه العميق إزاء أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في العراق، داعيا جميع الجهات إلى تخفيف التوترات، مشيراً إلى ان "سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين وقوات الأمن العراقية يستدعي قلقا بالغا"، مضيفاً "نعتقد أن المظاهرات السلمية والشعبية تشكل عنصرا أساسيا في جميع الديمقراطيات، ولا مكان للعنف هناك".
وجاء هذا البيان تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها خلال اليومين الأخيرين العاصمة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية في العراق، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، ورافقتها صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400، ما دفع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى فرض حظر التجوال في العاصمة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي عن احتجاجات العراق: لا مكان للعنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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