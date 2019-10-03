النشرة: عودة النازحين تتواصل بوتيرة متزايدة الى القصير بريف حمص

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن عودة النازحين السوريين تتواصل بوتيرة متزايدة الى بلدة ​القصير​ ب​ريف حمص​ الغربي حيث عادت الدفعة الثالثة بعد الدفعة الثانية امس وذلك بعد ان قامت ​الدولة السورية​ بإعادة تأهيل المرافق الخدمية التي دمرها ​الارهاب​ في البلدة من تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية فيما قامت الورشات الفنية والمؤسسات الخدمية بإعادة تأهيل ​البنى التحتية​ من شبكات ​المياه​ و​الكهرباء​ في سعي دائم من الدولة لاعادة ​الحياة​ الطبيعية والاستقرار الى المناطق التي حررها ​الجيش السوري​ . وبعد وصول ثالث دفعة سوف يعمل المسؤولون في ​محافظة حمص​ على تأمين نقل المهجرين العائدين عبر حافلات إلى منازلهم ومناطقهم التي حررها الجيش السوري من الارهاب.

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