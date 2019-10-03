النشرة: انتخاب رئيس بلدية كفرحمام كامل حمود نائبا لرئيس اتحاد بلديات العرقوب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "جرى قبل قليل في مكتب قائمقام حاصبيا احمد الكريدي بإشراف وحضور رؤساء البلديات، انتخاب رئيس بلدية كفرحمام كامل حمود نائبا لرئيس ​اتحاد بلديات العرقوب​ ​محمد صعب​ خلفا لهيثم سويد وذلك لاستكمال الفترة الزمنية المتبقية من عمر البلديات".

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