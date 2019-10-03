جريصاتي دعا الى عدم فقدان الايمان بلبنان وبالبيئة

دعا وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ " الى عدم فقدان الايمان بلبنان وبالبيئة "، وقال " رغم كل السواد القائم في لبنان ورغم فشلنا كقطاع عام في ادارة ملف ​النفايات​ مازال بإمكاننا تغيير الصورة ".

جريصاتي وخلال افتتاح المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات CSR Lebanon الذي إنعقد في فندق فورسيزن، وجّه تحية الى حاكم ​مصرف لبنان​ مشيراً الى " أن مشروعين يجمعان ​وزارة البيئة​ بمصرف لبنان هما مشروع مكافحة ​التلوث​ Lepap الذي من خلاله نقدّم قروضاً مدعومة جداً للمصانع اللبنانية الراغبة في نيل شهادة الالتزام البيئي وهذا مشروع حيوي مهم ونجح بدعم من مصرف لبنان ونحن حالياً بتفاوض مع حاكم المصرف للحصول على 50 مليون دولار اضافية لنجبر صناعاتنا على أن تلتزم بيئياً لأن هذه من مسؤوليتها ، ومؤتمرنا اليوم هو حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية ، آخذين في الوقت ذاته بعين الاعتبار أوضاع هذه ​المصانع​ والازمة التي نمرّ بها ، وأغتنمها مناسبة لأشكر سعادة الحاكم على مبادراته ومن بينها قبوله رعاية مؤتمر اعادة التدوير الذي تنظّمه وزارة البيئة سنة 2020 ".

وتطرّق وزير البيئة الى الحملة الوطنية الهادفة الى استبدال أكياس النايلون بأخرى متعددة الاستعمال شاكراً مؤسسة " كارفور " على " تعاونها وعلى مبادرتها الى تأهيل مرملة في منطقة ميروبا ما يساعد وزارة البيئة على تغيير الصورة بعدما أكلت ​المرامل والكسارات​ جبالنا "، مشدداً على " أننا بحاجة الى كسارات وبحصولكن الى كسارات مسؤولة والى صيد مسؤول من خلال عدم قتل ​الطيور​ العابرة في سمائنا والى بيئة مسؤولة، ونحن كدولة ايضاً لدينا مسؤولية تجاه بحرنا من خلال حماية شواطئنا من النفايات ومن عدم نزول ​الصرف الصحي​ مباشرة الى مياه البحر، وهذا التغيير يتطلب 3 ركائز هي " مواطن مسؤول وبلدية مسؤولة ودولة مسؤولة ، ومن هنا تحاول وزارة البيئة القيام بدورها وتحمّل مسؤولياتها ويمكنني أن أضيف القطاع الخاص الذي يقوم بدوره".

وأكد جريصاتي "همية التنمية المستدامة والدور الذي يتولاه كل من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ونائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ وكيف يتعاطى لبنان جدياً في هذا الموضوع ".وتمنى " أن يكون النقاش مثمراً حول الاقتصاد الدائري وأن يفكّر كل مواطن الى أين تذهب كل مادة يستهلكها ، لذلك يجب التفكير بإعادة التدوير ".

ولفت جريصاتي في الختام في موضوع النفايات، ال " اهمية الفرز من المصدر الذي صدر بمرسوم والى خطة وزارة البيئة لتحويل نفاياتنا الى طاقة وهي طاقة نظيفة وتوفّر على الخزينة استيراد فيول بدولارات ".