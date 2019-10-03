أبو شقرا: لم نستفد من التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان

لفت ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، الى "أننا لم نستفد من التعميم الذي صدر عن حاكم ​مصرف لبنان​ لأن البعض يعتبر أنه لا يمكن تطبيق بنود التعميم"، مشيرًا الى أن "​المصارف​ لم تجتمع مع أحد وليس هناك لجنة يمكن مناقشة التعميم معها. مصرف لبنان سيعطي الأموال للمصارف وتعاملنا لن يكون معه".

وأوضح أبو شقرا أن "لدينا مشاكل كبيرة وكثيرة في ​قطاع النقل​ ونأمل أن تحل العقدة اليوم قبل غد لأن البلد لا يحتمل"، كاشفًا عن أن "المصارف تضع العصا في الدواليب.نحن بانتظار اجتماع ​مجلس الوزراء​ وننتظر حكمة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

وشدد على أن "في الأسواق شحًا كبيرًا لكن البضائع متوفرة لدى الشركات".