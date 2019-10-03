لفت ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، الى "أننا لم نستفد من التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان لأن البعض يعتبر أنه لا يمكن تطبيق بنود التعميم"، مشيرًا الى أن "المصارف لم تجتمع مع أحد وليس هناك لجنة يمكن مناقشة التعميم معها. مصرف لبنان سيعطي الأموال للمصارف وتعاملنا لن يكون معه".
وأوضح أبو شقرا أن "لدينا مشاكل كبيرة وكثيرة في قطاع النقل ونأمل أن تحل العقدة اليوم قبل غد لأن البلد لا يحتمل"، كاشفًا عن أن "المصارف تضع العصا في الدواليب.نحن بانتظار اجتماع مجلس الوزراء وننتظر حكمة رئيس الحكومة سعد الحريري".
وشدد على أن "في الأسواق شحًا كبيرًا لكن البضائع متوفرة لدى الشركات".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: لم نستفد من التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.