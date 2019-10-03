طالب رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ بـ"ورشة عمل تشمل سلسلة اجراءات سريعة لإنقاذ ​سهل عكار​ وتنسيق موضوع ​البناء​"، مقترحًا "العودة للعمل بالقانون رقم ٤٥٣/٩٥ لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخه وذلك في المناطق الريفية مئة في المئة". وأكّد أنه يطالب بـ"إنجاز وتلزيم أعمال ​التمديد​ والتحرير للمناطق غير الممسوحة في عكار، وبإعادة تصنيف المناطق غير المصنفة ووضع مخططات توجيهية مناسبة للمناطق بشكل يسهم بإنمائها"، مشددًا على "رفع عوامل الاستثمار للحفاظ على السهل الزراعي كي لا يتآكل ويحل العمار محله وتختفي المساحات المخصصة للزراعة"، متمنياً "اعتماد معيار ارتفاع العمار عموديًا لا أفقياً كي لا يقضي على السهل الزراعي".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين: لرفع عوامل الاستثمار للحفاظ على سهل عكار الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.