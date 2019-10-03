ريفي: وصاية ايرانية تحمي الفساد والفشل في العراق ونسخة وصاية وفساد في لبنان

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "وصاية ايرانية تحمي ​الفساد​ والفشل في ​العراق​، ونسخة وصاية وفساد في ​لبنان​ ولا بدّ ستهتف ​بيروت​ كما ​بغداد​، وستبقى بيروت حرة ولتهتف بيروت حرة حرة و​إيران​ برّا برّا".

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