اللواء خير اشرف على تزفيت طرقات في قرى عكار والهرمل

اشرف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن ​محمد خير​، بتكليف من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، على تزفيت طرقات: برسونا، سد بريسا، ​طريق الهرمل​ في قضاء ​الضنية​ الذى يربط قرى الضنية بقرى عكار والهرمل.

وقد لاقت هذة الخطوة اصداء ايجابية لدى المواطنين الذين شكروا الرئيس الحريري واللواء خير بعد حرمان طال مناطقهم لعقود من الزمن.

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