الرئيس عون: اي فشل لنا هو فشل لكل السلطة ولذلك ممنوع ان نفشل ولن نفشل

أكد ​رئيس الجمهورية​ خلال افتتاح جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​قصر بعبدا​ "إنني رئيس ​الدولة​ وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الإجرائية واي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع ان نفشل ولن نفشل"، مشيراً إلى ان "حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، و​حرية الاعلام​ لا تعني حرية اطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن والوقت اليوم ليس للمزايدة بل لحل المشاكل وخصوصا الاقتصادية منها، وأولها إكمال ​الموازنة​".

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