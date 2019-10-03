شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنيا يطالب بجدول زمنى للانتهاء من استاد المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجدى ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بطلب إحاطة بشأن توقف العمل فى استكمال انشاء استاد المنيا الرياضى، وذلك على الرغم من الحصول على وعود بانتهاء الأعمال الخاصة بالتطوير والإحلال والتجديد خلال 18 شهرا.

وأوضح "ملك"، أن الأعمال متوقفة منذ فترة، مما انعكس على مستوى الرياضة فى المحافظة، ففى الوقت الذى يبلغ فيه عدد القرى بتوابعها على مستوى المحافظة 2187 قرية، يبلغ عدد مراكز الشباب 158 فقط، وهناك عدد من القرارات الخاصة بتخصيص مراكز شباب منذ سنوات طويلة بعضها تم البت فيه والبعض الأخر لم يتم إنشائها حتى الآن.

وأكد عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، أن الرياضة من أهم الأسلحة التى تحارب الفكر المتطرف، وعليها دور كبير فى بناء الإنسان المصرى، وهذه هى خطة الدولة، ولهذا يجب الاهتمام بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وعلى وجه التحديد محافظات الصعيد، مطالبا بتقديم الدعم لجميع مراكز الشباب خاصة بالقرى، ووضع جدول زمنى للانتهاء من تطوير الاستاد والالتزام بأعمال التنفيذ والتسليم فى المواعيد المحددة، لافتا إلى أن الاستاد بعد التطوير من المفترض أن يسع 10 آلاف شخص قابلة للتوسعة حتى تستوعب 20 ألف فيما بعد، وبهذا سيكون له مفخرة حقيقية.

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