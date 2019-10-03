شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعد تمراز يطالب بسرعة حل أزمة عجز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة حول أزمة عجز المعلمين بمحافظة البحيرة، على الرغم من بدء العام الدراسى، ومازالت بعد المدارس تعانى من عجز فى اعداد المعلمين، مما قد ينعكس على المنظومة التعليمية الجديدة التى شرعت الدولة فى تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح تمراز، أن العام الدراسى الماضى تم التعامل مع أزمة عجز المعلمين من خلال مسابقة العقود المؤقتة، التى ساهمت بشكل كبير فى حل الأزمة حينذاك، ولكن بعد إلغاء التعاقدات معهم عادت المشكلة لتظهر من جديد، وعلى الرغم من إعلان المحافظة الإبقاء على الأكفاء منهم خاصة وأن هذه المسابقة تمتعت بشفافية ونزاهة كبيرة.

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وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة بسرعة حل ازمة عجز المعلمين، على مستوى الجمهورية، حرصا على مصلحة الطلاب، وفى إطار الجهود المبذولة لنجاح المنظومة التعليمية الجديدة، خاصة وأن المعلم أبرز المحاور فى المنظومة بشكل عام.

وكانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت، أن المعلم هو أساس المنظومة التعليمية والتربوية، وعجز المعلمين مسألة وقت وجار تداركها من خلال المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن هناك تعليمات للمديريات بشأن تشغيل خريجين حسب احتياجات كل مدرسة مع توفير موارد مالية من خلال المشاركة المجتمعية وبعض رجال الأعمال ومجالس الأمناء.