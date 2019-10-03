مؤلم.. العثور على جثة تلميذ داخل مجرى مائي..كان ذاهبا إلى المدرسة ولَم يعد 

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، ظهر أمس الأربعاء، جثة تلميذ، كان يتابع دراسته في المستوى السادس ابتدائي، في مدرسة العرفان، في سوق السبت، إقليم الفقيه بن صالح، بعد غرقه في الواد.

وحسب مصدر “اليوم24”، فإن الهالك يبلغ من العمر 12 سنة، وكان قد اختفى عن الأنظار، منذ أول أمس الثلاثاء، إذ كان قد ذهب إلى المدرسة، إلا أنه ولَم يعد إلى منزل أسرته، بل توجه للسباحة في الواد، رفقة أصدقائه، بسبب الحرارة المفرطة، التي عرفتها المنطقة يومها، إلا أنه توارى عن الأنظار بشكل مفاجئ .

المصدر ذاته أكد أن بعض المواطنين شاهدوا جثة تطفو على سطح الواد الصناعي قرب حي الإنارة، فأخبروا السلطات المحلية، التي حلت في عين المكان، وعملت على انتشالها، وتعرف على صاحبها.

وفتحت عناصر الدرك الملكي، تحقيقا حول الحادث، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف، وأسباب الوفاة.