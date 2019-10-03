الخليجي مشاري جمعان يطرح ثاني كليب يصوره في المغرب – فيديو

طرح الفنان العماني، مشاري جمعان، أخيرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة “خلاص روح”، التي صور الفيديو كليب الخاص بها في المغرب.

وصور مشاري الفيديو كليب في مدينة البوغاز طنجة، تحت إشراف المخرج المغربي فيصل الحليمي، في ثاني تعامل معه.

وتعامل جمعان مع الحليمي لثاني مرة، بعد كليب “واحد من الناس”، الذي صوره بدوره في طنجة، وهو بمثابة الجزء الأول من قصة الكليب الجديد “خلاص روح”.

ويعمل مشاري جمعان مصمما للرقصات كذلك، وسبق أن تعامل مع نجوم مغاربة مثل سعد لمجرد في أحد حفلاته.