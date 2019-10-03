دراسة: 72% من العاملين في مراكز النداء يعانون من التوتر!

وسط انتشار مراكز النداء واستقطابها لأعداد أكبر من الشباب المغاربة، كشفت دراسة حديثة، أن أعداد كبيرة من العاملين بهذه المراكز، يعانون من الضغط.

وتقول دراسة نشر نتائجها موقع التشغيل “Recrute”، إن 72في المائة ممن شملتهم الدراسة يقولون إن العاملين في مراكز النداء يعانون من التوتر، و37 في المائة يعانون من الإيقاع المرتفع للعمل، فيما يحمل 41 في المائة فكرة مغايرة ويرون في هذا العمل وظيفة مغرية.

ورغم الضغط وصعوبة العمل في هذا القطاع، يخلص الاستطلاع إلى أن مراكز النداء تمثل عامل مهم للدفع بالرصيد المهني للعاملبن، حيث يرى 35 في المائة أن هذه المراكز تمثل بيئة خصبة بالفرص للتطور المهني، كما أن 54 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع صرحوا بتمكنهم من الحصول على عمل جديد بفضل تجربتهم في مراكز النداء.

وحسب المصدر ذاته، فإن 25 في المائة من العاملين في مراكز النداء يشغلون وطائف مرتبطة بالتجارة والبيع والاستيراد، و9 في المائة يشتغلون في المعلوميات والتكنولوجيا، كما أن 9 في المائة يشتغلون في مجال المحاسبة والتسيير.