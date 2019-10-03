متجاهلة الانتقادات.. جميلة البدوي: قمت بإنجاز في تقديم “ساعة سعيدة”

في عز حملة الانتقادات، التي يواجهها الثنائي عبد الفتاح لجريني، وجميلة بدوي، بسبب أدائهما في أولى تجاربها في عالم التقديم، والتنشيط التلفزي ببرنامج “ساعة سعيدة” على “mbc5″، ووصف مستواهما بـ”الهزيل”، قالت بدوي أن ما تقوم به تعتبره “إنجاز”.

وقالت جميلة البدوي، أخيرا، في تصريحها لبرنامج “تراندينغ”، الذي يبث على “إم بي سي”، أنه ليس سهلا خوض تجربة التقديم لأول مرة في برنامج مباشر، إذ قالت: “باش تخوض تجربة تقديم أول مرة لايف بالنسبة لي راها إنجاز”.

ولم تخف جميلة البدوي أنها تشعر بالتوتر قبل بداية الحلقات.

وواجهت بدوي انتقادات بالجملة من طرف رواد مواقع التواصل، وحتى من طرف إعلاميين مختصين، معتبرين أن أداءها، والجريني في التقديم لايرقى إلى مستوى قنوات “إم بي سي،” وكان بالأحرى اللجوء إلى ذوي الاختصاص في هذا المجال.

واعتمدت قناة “إم. بي. سي 5″، على ممثلين، ووجوه معروفة لتقديم برامجها الجديدة الموجهة إلى جمهور شمال إفريقيا.