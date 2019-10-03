إيقاف نائب رئيس فيفا السابق مدى الحياة بتهمة الفساد

أ.ف.ب

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء إيقاف يوجينيو فيغيريدو نائب رئيس فيفا السابق مدى الحياة، بعد إدانته بتلقي رشاوى، وذلك بعد أربعة أعوام من إعتقاله في مدينة زيورخ الألمانية.

واعترف فيغيريدو /87 عاما/، الذي كان يرأس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، بتهمة الرشوة الموجهة إليه، عقب تسليمه إلى بلده الأصلي أوروغواي، علما بأنه تم القبض عليه كجزء من تحقيقات أمريكية واسعة النطاق فيما يتعلق بفساد كرة القدم.

وذكر فيفا أن فيغيريدو شارك في “مخطط رشوة خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2015 فيما يتعلق بدوره في منح العقود لشركات حقوق الإعلام والتسويق لمسابقات كونميبول”.

كما تم تغريم فيغيريدو مبلغ مليون فرنك سويسري (مليون دولار) من جانب فيفا.