وجدة قبلة لعشاق الكتاب.. 160 كاتبا و30 ناشرا في المعرض المغاربي

يشارك في الدورة الثالثة من المعرض المغاربي للكتاب “أداب مغاربية”، الذي تستضيفه وجدة من 9 إلى 13 أكتوبر الحالي، ما يزيد عن 160 كاتبا، و30 ناشرا مغاربة، وأجانب، تحت شعار “الإيصال”.

وتشارك دولة الكاميرون في الدورة الثالثة من المعرض، بصفتها ضيف شرف، فيما اختير “الإيصال” موضوع هذه الدورة كون الكتاب أداة لإيصال التراث، والقيم، والممارسات، وهذا يمكن من إيصال المثل العليا، والمبادئ، والقناعات للأجبال اللاحقة.

وتنطلق التظاهرة الثقافية بجلسة افتتاحية من مسرح محمد السادس، يوم الأربعاء 9 أكتوبر، دعي إليها وزير الثقافة والاتصال، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، ووزير الفنون والثقافة في الكامرون، وبمشاركة ولاية جهة الشرق، مجلس جهة الشرق والقطاع الخاص في ميدان النشر، ممثلا أساسا بالاتحاد المهني لناشري المغرب.

وسيكون الشباب والأطفال في قلب فعاليات المعرض، بفضل برمجة تخصهم، من ضمنها ورشات متنوعة للحوار والقراءة والموسيقى، والرسم.