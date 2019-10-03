اليوم الخميس.. قرعة الهجرة إلى أمريكا تفتح أبوابها للحالمين بـ”الكرين كارت”

من جديد، ينتظر أن ينطلق التسجيل في القرعة إلى أمريكا، ابتداء من اليوم الخميس، 3 أكتوبر، وإلى غاية 7 من شهر نونبر المقبل.

وتفتح القرعة أبوابها، بعد إعلان فوز 2202 مغربي، في شهر غشت الماضي، بالـ”الكرين كارت” الأمريكية، فيما تربعت مصر على قائمة الدول الافريقية في القرعة، حيث منحت هذه التأشيرة لـ5568 مواطن منها، تتبعها جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ4743 شخص، تليها السودان بـ3691 شخص ثم الجارة الشرقية الجزائر بـ2745 شخص.

ويؤكد الموقع الرسمي للقرعة، أن الفائزين يتم اختيارهم بشكل اعتباطي، مؤكدا أنه في افريقيا، أكثر المواطنين إقبالا على القرعة الأمريكية، ينتمون لدول اثيوبيا وغانا ومصر والكاميرون والكونغو، حيث يمثل الإثيوبيين 10 في المائة من المشاركين في القرعة على المستوى العالمي، ويمثلون كذلك 10 في المائة من الفاشزين فيا لقرعة في القارة السمراء.

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ويؤكد المصدر ذاته، أن الفائزين لا يحصلون تلقائيا على “الكرين كارت”، لأنهم مطالبون باجتياز مقابلة للتأشيرة، ولا يتم قبول إلا من تقدم بكل الوثائق اللازمة في الوقت المحدد، حيث سيتم بدأ المقابلات في شهر أكتوبر المقبل.

ومنذ سنوات تحولت القرعة المذكورة إلى حبل نجاة ينعش آمال الآلاف من الشباب المغربي، خاصة الطلبة والعاطلين منهم، لتحقيق حلمهم في الهجرة، والبحث عن فرصة عمل في مختلف الولايات الأمريكية.