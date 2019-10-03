لجنة متابعة قضايا التعليم تستعد لمؤتمر المعلمين والمعلمات العرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستعد لجنةُ مُتابعة قضايا التعليم العربي، لعقد مؤتمر المُعلّمين والمعلّمات العرب، يوم السّبت المقبل الموافق 5.10.2019، السّاعةَ الثانية والنصف بعدَ الظّهر (14:30)، في قاعة المؤتمرات- مبنى بلديَّة عرّابة.

ويُعقد المؤتمر بالتزامن مع يومِ المعلّم العالميّ، ولتكريم المؤسسات التربوّية والتعليميّة والمعلّمين والمعلّمات، الذين تقدموا بمبادراتٍ وبرامجٍ وفعالياتٍ، وذلك تلبية لنداء اللجنة ضمن مشروع "عام اللغة العربيّة والهوّية"، لرفع شأن ومكانة لغتُنا العربيّة وتعزيز الهوّية والانتماء.

ويهدف المؤتمر لتعزيزِ مكانةِ ودورِ المعلِّمينَ والمعلِّمات في المجتمع العربيّ والاحتفاءِ بهم/ نَّ وتكريمهم/ نَّ.

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عاطف معدي

يتخلل المؤتمر كلماتٍ ترحيبيّة، مداخلاتٍ ومحاضراتٍ، بالإضافة إلى تكريم المؤسسات التربويّة والتعليمية المشاركة والمعلّمين والمعلّماتْ.

وبدوره قال مدير عام لجنة مُتابعة قضايا التّعليم عاطف معدّي: "ندعو معلّمينا ومعلّماتنا للمشاركة الفعّالة في المؤتمر وأعماله ونهنئهم/ ن في يوم المعلم العالمي الذي نسعى أن نحتفل به في الخامس من تشرين الأول من كل عام".