اعتقال 3 شبان بشبهة إطلاق النار بدير حنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 3 شبان (19 و20 و23 عاما) من مدينة شفاعمرو بشبهة إطلاق النار على شابين (19 و25 عاما) من قرية دير حنا، عندما تواجدا في صالون حلاقة، مساء أول من أمس الثلاثاء.

وكان الشابان قد أصيبا بجروح وصفت بأنها متوسطة، نقلا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى "بوريا".

ووفقا للشرطة فإن اعتقال المشتبهين الثلاثة من شفاعمرو جاء بعد إجراء تحقيقات، وأن خلفية الجريمة تعود إلى خلاف عاطفي.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا، اليوم، بطلب تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة.