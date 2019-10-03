نحف: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي نحف، اليوم الخميس، في مدخل القرية ضد العنف وجرائم القتل وتواطؤ الشرطة.
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات منددة بتواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، وطالبوها بمحاربة العنف المستشري بالمجتمع العربي، وتوفير الأمن والأمان.
وكان جناة مجهولون قد أطلقوا النار على سيارة رئيس مجلس محلي نحف، عبد الباسط قيس، بينما كانت مركونة في الموقف المحاذي لمبنى المجلس، صباح يوم الثلاثاء الماضي، كما شهدت القرية أعمال عنف وحرق سيارات وإطلاق نار، مؤخرا.
وكانت لجنة المتابعة قد دعت في ختام جلستها الطارئة، أمس، كافة القوى السياسية واللجان الشعبية والسلطات المحلية للاجتماع والمبادرة لمسيرات محلية. وتبنت لجنة المتابعة دعوة مجلس مجد الكروم المحلي واللجنة الشعبية، لمسيرة محلية ستتحول إلى مسيرة قُطرية، اليوم الساعة 4:30 عصرا.
كما قررت لجنة المتابعة جملة من القرارات العملية لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بينها الإضراب العام والشامل في البلدات العربية، اليوم. وشمل الإضراب المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة.
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