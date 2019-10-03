أم لـ4 أطفال بينهم رضيع: السجن 18 شهرا للأسيرة السمحان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي السجن الفعلي لمدة 18 شهرا، على الأسيرة روان محمد عبد الله السمحان، من بلدة الظاهرية في الخليل.

ووفقا لبيان صدر، اليوم الخميس، عن نادي الأسير، فإن الأسيرة السمحان اعتقلت عام 2014 خلال زيارة شقيقها عبد الله السمحان المحكوم بالسجن الفعلي لمدة 19 عاما.

واستمر اعتقالها في حينه من قبل سلطات الاحتلال لمدة 12 يوما يوما حتى أفرج عنها بغرامة بقيمة (20) ألف شيكل، وذلك مع مواصلة محاكمتها التي استمرت خمسة أعوام، إلى أن حكم عليها قبل أيام بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا.

يذكر أن الأسيرة السمحان هي أم لأربعة أطفال أكبرهم ثلاثة أعوام، وأصغرهم رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر، علما أن قرار الحكم صدر بحقها في تاريخ 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، وهي تقبع اليوم في معتقل "الدامون".