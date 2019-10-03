القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي السجن الفعلي لمدة 18 شهرا، على الأسيرة روان محمد عبد الله السمحان، من بلدة الظاهرية في الخليل.
ووفقا لبيان صدر، اليوم الخميس، عن نادي الأسير، فإن الأسيرة السمحان اعتقلت عام 2014 خلال زيارة شقيقها عبد الله السمحان المحكوم بالسجن الفعلي لمدة 19 عاما.
واستمر اعتقالها في حينه من قبل سلطات الاحتلال لمدة 12 يوما يوما حتى أفرج عنها بغرامة بقيمة (20) ألف شيكل، وذلك مع مواصلة محاكمتها التي استمرت خمسة أعوام، إلى أن حكم عليها قبل أيام بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا.
يذكر أن الأسيرة السمحان هي أم لأربعة أطفال أكبرهم ثلاثة أعوام، وأصغرهم رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر، علما أن قرار الحكم صدر بحقها في تاريخ 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، وهي تقبع اليوم في معتقل "الدامون".
كانت هذه تفاصيل خبر أم لـ4 أطفال بينهم رضيع: السجن 18 شهرا للأسيرة السمحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.