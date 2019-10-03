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الحوثة تنشر مخبرين على هيئة مجانين في شوارع لغرض التجسس

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 قالت مصادر في صنعاء إن مليشيا الحوثي نشرت مخبرين في شوارع صنعاء على هيئة مجانين لغرض التجسس على المعراضين لهم.

 

وذكرت المصادر أن اشخاص يعتقد أنهم مختلين عقلياً يجوبون شوارع صنعاء، وعدد من المدن، بكل حرية، ويتزايد أعدادهم بشكل ملفت، بما يرفع سقف المخاوف لدى الأطفال والنساء وبعض الرجال بصورة رئيسية من تحركات هؤلاء.

 

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وتقوم مليشيا الحوثي بصرف بشكل مستمر كروت سلعية بمبالغ كبيرة لمخبرين من عناصرها مهمتهم جمع معلومات عن معارضين للحوثيين أو أي تحرك مشبوه .

 

 

ويسيطر الحوثيون على المربعات الأمنية في صنعاء ومراكز المحافظات كما ينشرون نقاط تفتيش ومسلحين في مداخل الحارات بعد منتصف الليل بشكل يومي .

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