شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل نهب مدينة إب.. أسماء والان مع التفاصيل

أفادت مصادر خاصة في محافظة إب إن ثلاثة من مليشيا الحوثي ما يزالون مستمرين في نهب مقدرات مدينة ويعيثون فيها فساد.

وذكرت المصادر أن القيادات الحوثية الذين يبيعون كلام للمواطنين دون تنفيذ أي أفعال ملموسة على أرض الواقع، وهم العميد الحمزي، المعين من المليشيا مديرا لأمن المحافظة وسليم البحم، المعين من المليشيا مديرا لمؤسسة المياه، و بندر العسل، المعين من المليشيا مديرا لمكتب الاوقاف.

Advertisements

و شبهت المصادر القيادات الحوثية المذكورة بـ "حيي بن اخطب، وعبدالله بن أبي، ومسيلمـة الكذاب".

ووجهت المصادر اتهام مباشر للحمزي بأنه يجري يوميا وراء بيع ونهب الاراضي والجبال، أما سليم البحم، المعين من المليشيا مديرا لمؤسسة المياه، فإنه يصرف من عائدات مؤسسة المياه بشكل وهمي، ومنذ أن تولى منصبه حتى الان صرف 63 مليون، أما بندر العسل، فإنه يفتتح سرقاته وفساده ويتقاسم ايرادات الأوقاف ثلثين بثلث مع الخزينة وبإسم الله، ويبيع ويؤجر اموال الوقف بأبخس الاثمان ولحساب مصلحته الشخصية.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت عن صرف مؤسسة المياه لأكثر من نصف مليون ريال لناشطين وإعلاميين، لتلميع سمعتها التي مرغت في التراب نتيجة المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون.

وتشهد محافظة إب انفلات أمني غير مسبوق، إضافة الى معاناة سكانها من أزمة في المياه وانقطاعها لفترات طويلة عن جميع أحياء وحارات المدينة.