شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي عراقي بارز: قاسم سليماني يشرف على عمليات قمع المتظاهرين والان مع التفاصيل

كشف سياسي عراقي بارز أن الإرهابي قاسم سليماني، قائد مليشيا "فيلق القدس"، جناح الحرس الثوري الإيراني الخارجي، يشرف من سفارة بلاده في بغداد على عمليات قمع المتظاهرين.

وقال السياسي العراقي ورئيس حزب الأمة، مثال الآلوسي وفقا لـ"العين الإخبارية": إن "الإرهابي المطلوب دوليا قاسم سليماني ومستشارين أمنيين إيرانيين يشرفون من السفارة في بغداد على عمليات التصدي للمتظاهرين العراقيين السلميين".

وأوضح الآلوسي أنهم "يستعينون بخلايا خاصة للقتل والإرهاب تابعة لمليشيات عراقية هي جزء من الحرس الثوري الإيراني".

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وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالى وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة، انطلقت الثلاثاء، طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وتصاعدت وتيرة العنف والاشتباكات بين المتظاهرين مع حلول الظهر؛ حيث استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي بكثافة لإنهاء المظاهرات في جميع المدن العراقية المنتفضة.

ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".

وأمس الأربعاء، فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة وذي قار وبابل والنجف، بعد احتجاجات كبيرة شهدتها تلك المحافظات ولا تزال متواصلة أسفرت عن مقتل 11 شخصا بينهم شرطي.