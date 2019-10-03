شكرا لقرائتكم خبر عن إب: نهب مليشيا الحوثي لمؤسسة المياة تضع المدينة في أزمة مياة خانقة والان مع التفاصيل

تسببت مليشيا الحوثي وفسادها في مؤسسة المياة في محافظة إب إلى أزمة خانقة وضع أبناء وسكان المدينة في أزمة مياة خانقة.

وقالت مصادر خاصة إن قام مؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بصرف أكثر من نصف مليون ريال لناشطين وإعلاميين، لتلميع سمعتها التي مرغت في التراب نتيجة المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون.

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وتشهد محافظة إب أزمة في المياه وانقطاعها لفترات طويلة عن جميع أحياء وحارات المدينة. وبحسب المصادر، فإن مؤسسة المياه تقول إنها ستوقف ضخ المياه نهائياً بعد سبعة أيام إذا لم تمدها السلطات المحلية بمادة الديزل، في ظل أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وذكرت المصادر أن مؤسسة المياه ترجع أسباب أزمة المياه إلى السكان والمجتمع بمدينة إب، والذين لا علاقة لهم بالأزمة. وتتحدث المصادر، عن أن فساد المؤسسة من أكبر المسببات إضافة للعبث القائم بالحوض المائي لمدينة إب من قبل قيادات ونافذين حوثيين على مرأى ومسمع مؤسسة المياه.