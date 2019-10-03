شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور أسبوع.. مليشيا الحوثي ما تزال تحتجز شحنة أدوية في مطار صنعاء والان مع التفاصيل

قالت مصادر مطلعة بمطار صنعاء الدولي، ان شحنة الأدوية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود لاتزال محتجزة من ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذ أسبوع .

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي تحتجز منذ أكثر من أسبوع شحنة أدوية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مطار صنعاء، بذريعة أن الأدوية غير مطلوبة في الوقت الحالي”.

Advertisements

وأوضحت أن المليشيات الحوثية طلبت من منظمة أطباء بلا حدود؛ إعادة بعض الأصناف من الأدوية بحجة عدم الحاجة لها.

ولم تعلق “أطباء بلا حدود” حول الأمر حتى اللحظة. يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومجهولة المصادر في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وسبق أن أغلقت ميليشيا الحوثي العديد من شركات الأدوية ومنحت تراخيص