شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ضبط عصابة تمتهن سرقة معدات المنشآت الإسمنتية بغيل باوزير بحضرموت والان مع التفاصيل

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية غيل باوزير بالمكلا، عصابة مكونة من 3 أشخاص داخل معمل للطوب، وهم يحاولون سرقة بعض الأدوات من داخل المعمل.

وأوضح مصدر أمني في مديرية غيل باوزير للإعلام الأمني أن ضبط المجموعة داخل المعمل جاءت بعد عملية رصد وتحري وبناء على معلومات من مصادرنا الخاصة بوجود أشخاص مشتبه بهم بالقرب من أحد معامل صناعة الطوب بالمديرية.

Advertisements

وأكد المصدر الأمني أن فريقاً من البحث الجنائي والأدلة الجنائية تحرك إلى موقع المعمل فور تلقيهم المعلومات ليتمكنوا من ضبط ثلاثة أشخاص داخله وهم يحاولون سرقة بعض الأدوات الثمينة.

وأشاد "القائم بأعمال مدير أمن غيل باوزير" النقيب أحمد محروس بارشيد ، بجهود الفريق الأمني ورجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية، وسرعة استجابتهم للبلاغات والتعامل معها وفقاً للقانون، داعياً الجميع إلى التكاتف والتعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الانجازات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.