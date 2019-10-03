شكرا لقرائتكم خبر عن 'أمين الإنتقالي' يبحث مع قيادة انتقالي شبوة التحديات التي تشهدها المحافظة والان مع التفاصيل

التقى الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي احمد حامد لملس وبمعيه مساعده الاستاذ فضل محمد الجعدي صباح اليوم، في مقر الامانة العامة بالقيادة المحلية للمجلس بمحافظة شبوة .

واستمع لملس من الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية بمحافظة شبوة الى صورة موجزة عن الاوضاع الأمنية في المحافظة وتجاوزات وانتهاكات القوات العسكرية لما يسمى بالجيش الوطني بحق المواطنين في مختلف مديريات المحافظة وناقلا" اليه أستياء المواطنين من تصرفات تلك المليشيات المتمثله في اعمال النهب والتخريب واستفزاز المواطنين في نقاط التفتيش والممارسات غير الإنسانية التي وصلت الى حد قتل المواطنين دون اي مبررات.

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واكد امين عام الانتقالي "لملس" متابعة قيادة المجلس لمايجري في المحافظة وحرصها الشديد على إزالة تلك المعاناة من على كاهل المواطنين.

مشيدا في الوقت نفسه بالادوار البطولية التي يسطرها ابطال المقاومة الجنوبية في المحافظة في التصدي لتلك المليشيات في كافة مديريات ومناطق المحافظة.

حضر اللقاء عيدروس باعوضة نائب رئيس القيادة المحلية وعبدالله المركدة وسالم طالب مهدي عضوا قيادة المحافظة وعدد من اعضاء الهيئة التنفيذية في المحافظة .