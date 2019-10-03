شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يضع أسماً لقيادي حوثي على جريفيث لإطلاق سراحه من قبل الجيش فمن هو؟ والان مع التفاصيل

قالت صحيفة عكاظ في تقرير لها اليوم الخميس إن غريفيث غادر صنعاء دون احراز اي تقدم يذكر.

وتركزت المباحثات حول جهود الأمم المتحدة لمواصلة مساعي السلام، وتنفيذ آليات خفض التصعيد وتثبيت الهدنة في الحديدة تمهيداً لاستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم. كما تم بحث فرص الانتقال إلى مشاورات سياسية بشأن التسوية الشاملة للأزمة اليمنية.

واكتفى غريفيث في تغريدات على حسابه في «تويتر» بالإشارة إلى أن اللقاءات ناقشت سبل البناء على مبادرة الحوثيين الأخيرة دعماً للتهدئة واستئناف عملية السلام.

وكشفت مصادر وفقا للصحيفة أن غريفيث أبلغ الحوثي أنه يخطط لترتيب حوار سياسي شامل في الكويت، وطلب من الحوثيين أن يكونوا صادقين في مبادرتهم ويعملون على تعزيز الهدنة وتنفيذ الاتفاق الأخير للجنة إعادة الانتشار بالحديدة ووقف الهجمات على الأراضي السعودية ومناطق سيطرة الشرعية.

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المتوكل:

وأفادت المصادر بأن زعيم المليشيا وضع عددا من العراقيل أمام أي جهود لتحقيق السلام، منها وقف الطلعات الجوية لمقاتلات التحالف العربي، وفتح مطار صنعاء الدولي، وصرف الرواتب، وإطلاق قيادات حوثية بارزة احتجزتها قوات الشرعية في معارك طوال الفترة الماضية بينهم القيادي مصطفى المتوكل، وعودة البنك المركزي إلى صنعاء.

وتزامن وجود غريفيث في صنعاء مع تصعيد حوثي للهجمات العنيفة على الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في جنوب وشرق محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن المليشيا استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة الصالح بالمدفعية الثقيلة في تصعيد وصفه بـ«الخطير».