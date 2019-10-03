شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النظافة بسقطرى ينفذ حملة نظافة شاملة في العاصمة حديبو والان مع التفاصيل

نفذ صندوق النظافة والتحسين حملة نظافة شاملة لمدينة حديبوه، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة أرخبيل سقطرى.

واستهدفت الحملة الطرق الرئيسية للعاصمة حديبوه والأسواق ، وقد ساهمت الحملة في جمع المخلفات الصلبة والبلاستيكة التي تكدست في تلك الأماكن منذ اشهر .

حيث تشكل المخلفات البلاستيكية خطرا ً على البيئة والتنوع الحيوي الموجودة بالطرق ، وذلك لصعوبة التحلل.

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الجدير بالذكر انه شارك في الحملة قيادة السلطة المحلية و شرطة المحافظة وطلاب مدارس، ورفعوا المشاركون اطنان من النفايات والمخلفات البلاستيكية التي تراكمت في الأسواق وفي المداخل الرئيسية للعاصمة حديبوه.

وتأتي هذه الحملة بتمويل من مشروع اليونيب - جيف، وجمعية "او اس ام آي" للطيور.

وتتزامن حملة النظافة مع بداية موسم الشتاء المعروف "بالفتوح" والذي يتوافد فيه السواح الى الجزيرة، كما تساهم الحملة في خلق عاصمة نظيفة وبيئة جميلة، لكون المحافظة مقبله على موسم جديد.