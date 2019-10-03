شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. غارة جوية على دبابة حوثية متخفية بين الرمال في شرق صنعاء والان مع التفاصيل

تمكن طيران التحالف من استهداف دبابة حوثية متخفية شرق صنعاء وتحويلها لكوم من النيران. ونشر مقطع فيديو للحظة استهداف الطيران دبابة حوثية كانت مدفونه بين الرمال لغرض التخفي في منطقة وادي الحول شرق صنعاء. Advertisements وتقوم المليشيا بدفن الدبابة بطريقة متخفية بين الرمال لغرض عدم استهدافها. لكن الطيران تمكن من كشفها واقتناصها على الفور.



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