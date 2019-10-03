شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية: مجلس السيادة بصدد اختيار رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات والان مع التفاصيل

أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن مجلس السيادة بصدد اختيار رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات وذلك بعد اعتماد الوثيقة الدستورية.

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري، عقب الاجتماع المشترك الثاني لمجلسي السيادة والوزراء، إن "المجلسين حسما الوثيقة التي تحتوي على (78) مادة، وتم اعتمادها بتوافق جميع الأعضاء، وسترسل إلى وزارة العدل لتنشر في الجريدة الرسمية بالوزارة".

وأضاف فيصل أن "مجلس السيادة انخرط مباشرة في اجتماع لتعيين رئيس القضاء والنائب العام وسيعلن عنهم خلال ساعات".

وأوضح أن "الاجتماع ناقش عددا من القضايا الأخرى سيتم الإعلان عنها في حينها"، لافتا إلى أن "الاجتماع لم يتطرق لقضية تعيين الولاة".

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وأشار إلى أن "معظم أعضاء مجلسي السيادة والوزراء أكدوا ضرورة الإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام وتحقيق العدالة باعتبار أنه في ظل عدم تعيينهم سيصعب حسم كثير من القضايا".

وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي قد كشف لـ"العين الإخبارية" طلبا تقدم به المجلس السيادي السوداني لوزارة العدل لطلب فتوى دستورية بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وكشفت مصادر سودانية وفقا لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق أن وزير العدل نصر الدين عبدالبارئ أصدر فتوى نصت على أحقية المجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.