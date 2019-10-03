شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تؤكد اختبارها لصاروخ جديد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:57 صباحًا, 3 أكتوبر 2019 م المناطق_وكالات أكّدت كوريا الشمالية أنّها اختبرت بنجاح نوعًا جديدًا من الصواريخ البالستيّة التي تُطلق من الغوّاصات، وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم بأنّ الصاروخ البالستي من طراز بوكغوكسونغ-3 أطلِق في وضع عمودي الأربعاء في المياه قبالة خليج وونسان.

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