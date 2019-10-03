مشاهير ومؤثرون عرب يعبرون عن رأيهم في الأحداث العراقية

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شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حملات عديدة في ما خص موضوع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الحاصلة في العراق منذ ثلاثة أيام وكان لبعض المشاهير والمؤثرين العرب آراء ومواقف لاقت تأييد متابعيهم أو فتحت أبواب النقاش والجدال على الصفحات والصور والتعليقات.
الصفحة الساخرة "عديلة" أتت داعمة للتظاهرات ونشرت صورة من قلب الشارع وأرفقتها بجملة "تحية الى شعب العراق العظيم اللي نزل عالشارع حتى يطالب بأبسط حقوقه اللي مش حاصل عليها."
النجمة "سيرين عبد النور" تمنت بدورها أن "يحمي الله العراق وشعبها والعالم العربي كله" وأرفقت صورة تحمل هاشتاغ #savetheiraqipeople أي أنقذوا الشعب العراقي.
فارس الغناء العربي "عاصي الحلاني" نشر على حسابه على انستاغرام مقطع أغنية مصوّر غنّى فيها لـ "عراق الخير" وكتب تحته: "الله يحمي العراق والشعب العراقي الطيب الحبيب من كل مكروه".
بدورها النجمة "نجوى كرم" تأسفت على الذي يحصل في العراق وغرّدت: "نتأسف على الذي يحصل بالعراق الحبيب.. على أمل أن يعم السلام ونكون أول المشاركين بأفراحه وأمنه."
أما الإعلامية السعودية "لجين عمران" فغيرت صورتها الشخصية على انستاغرام وبدلتها بالعلم العراقي ونشرت صورة فيها: "اللهم انا نسألك اللطف بأهل العراق".
وأيضاً النجمة كارول سماحة غرّدت قائلة: "الله يحمي العراق وشعبها"، وكذلك النجمة "اليسا"، والنجم "سعد المجرّد" عبّر عن تضامنه مع العراق وشعبه، كما فعلت أيضاً النجمة اللبنانية "نادين نسيب نجيم"، والنجمة "هيفا وهبي" التي غرّدت: يا رب احمي شعب العراق وهّون عليه وافرج عنه".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.