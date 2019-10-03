'ميتاج' الإعصار الـ18 هذا العام... يقتل 6 في كوريا الجنوبية

وميتاج هو الإعصار الثامن عشر هذا العام، وجلب معه أمطارا غزيرة في الأجزاء الجنوبية من البلاد. وقالت وزارة الداخلية والأمن إنه تسبب في سقوط ستة قتلى وأربعة مصابين.

وأضافت أن بعض القتلى كانوا تحت أنقاض هياكل منهارة وأن آخرين ماتوا غرقا.



وقالت الوزارة إن المياه غمرت أكثر من 100 منزل وهياكل خاصة أخرى وإن ما يزيد عن 1500 شخص يغادرون بيوتهم احترازيا في المناطق الجنوبية.

وقالت شركة الطاقة الكهربائية الكورية يوم الخميس إن الكهرباء انقطعت عن 44045 منزلا ومبنى يومي الأربعاء والخميس، وإنها عادت إلى 83 في المئة منها.