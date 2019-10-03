رفض مواطنون ومراقبون في بغداد التصعيد الحاصل في التظاهرات. وطالبوا بأن تحافظ الاعتصامات على سلميتها وعدم الانجرار وراء الاكاذيب والهتافات التي تدعو للتفرقة والعداء بين المتظاهرين والقوات الامنية التي كلفت بتوفير الامن للمحتجين. الى ذلك، عبر بعض المواطنين عن موقفهم ازاء تداعيات التظاهرات في بغداد، موجهين رسالة الى الحكومة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عراقيون يعلقون على تداعيات التظاهرات... وهذه رسالتهم للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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